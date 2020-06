ശ്രീനഗര്‍: ശ്രീനഗറിലെ സദിബല്‍ സൗറയില്‍ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മൂന്ന് തീവ്രവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്തെ ഒരു വീട്ടില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുകായിരുന്ന തീവ്രവാദികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സുരക്ഷാസേന കീഴടങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തീവ്രവാദികള്‍ അതിന് തയ്യാറായില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

2019-ല്‍ ബിഎസ്എഫ് ജവാന്മാര്‍ക്കുനേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ പങ്കാളികളായവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ രണ്ട് തീവ്രവാദികളെന്ന് ജമ്മുകശ്മീര്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

രഹസ്യവിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് മേഖലയില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ മുതല്‍ സുരക്ഷാസേന പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളടക്കം റദ്ദാക്കിയായിരുന്നു പരിശോധന.

