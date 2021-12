തെന്മല: തിരുനെല്‍വേലിയില്‍ സ്‌കൂളിലെ ശൗചാലയത്തിന്റെ ഭിത്തി തകര്‍ന്നുവീണ് മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തിരുനെല്‍വേലി നഗരത്തിലെ സാപ്റ്റര്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ ശൗചാലയത്തിന്റെ ഭിത്തിയാണ് തകര്‍ന്നുവീണത്. അന്‍പഴകന്‍ (14), വിശ്വരഞ്ജന്‍ (13), സുധീഷ് (11) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10.50-ന് സ്‌കൂള്‍ ഇടവേളയ്ക്കിടയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. മരിച്ച മൂന്നു കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേര്‍ ഈ സമയം ശൗചാലയത്തിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ഭിത്തി തകര്‍ന്ന് കുട്ടികളുടെ ദേഹത്തേയ്ക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചും ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടയിലുമാണ് കുട്ടികള്‍ മരിച്ചത്. കനത്ത മഴയില്‍ ഭിത്തി നനഞ്ഞിരുന്നതും മുന്‍പ് പൊട്ടല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതുമാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചന.

