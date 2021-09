ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ മുഴുവന്‍പേര്‍ക്കും ആദ്യഡോസ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളും മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, ഗോവ, സിക്കിം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും ദാദ്രാ ആന്‍ഡ് നാഗര്‍ഹവേലി-ദാമന്‍ ആന്‍ഡ് ദിയു, ലഡാക്ക്, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമാണ് അര്‍ഹരായ മുഴുവന്‍പേര്‍ക്കും ആദ്യഡോസ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയത്.

നേട്ടം കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മന്‍സുഖ് മാണ്ഡവ്യ അഭിനന്ദിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ജനസംഖ്യയിലെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ മുഴുവന്‍ പേര്‍ക്കും ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ അറിയിച്ച മാണ്ഡവ്യ, ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെയും അനുമോദിച്ചു.

രാജ്യത്ത് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ മുഴുവന്‍പേര്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഹിമാചല്‍ പ്രദേശാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 29-നാണ് ഹിമാചല്‍ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. സെപ്റ്റംബര്‍ പത്തിനാണ് ഗോവ ഈ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത്.

ദാദ്ര ആന്‍ഡ് നാഗര്‍ഹവേലി- ദാമന്‍ ആന്‍ഡ് ദിയു-6.26 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്തപ്പോള്‍ ലഡാക്ക്(1.97 ലക്ഷം ഡോസ്), ലക്ഷദ്വീപ്(53,499 ഡോസ്) എന്നിങ്ങനെയും വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്തു. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് 55.74 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സിനും ഗോവയും സിക്കിമും യഥാക്രമം 11.83 ലക്ഷം ഡോസും 5.10 ലക്ഷം ഡോസും വിതരണം ചെയ്തു.

