ശ്രീനഗര്‍: തെക്കന്‍ കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനില്‍നിന്ന് മൂന്നു പോലീസുകാരെ ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് സംഭവം. ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദ്ദീന്‍ ഭീകരരാണ് സംഭവത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

സ്‌പെഷല്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാരായ ഫിര്‍ദൗസ് അഹമ്മദ് കുച്ചേ, കുല്‍വന്ത് സിങ്, കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ നിസാര്‍ അഹമ്മദ് ധോബി എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ വങ്ഗാം മേഖലയില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.

കാപ്രെന്‍, ഹീപോറ ഗ്രാമങ്ങളില്‍നിന്നാണ് ഈ മൂന്നു പോലീസുകാരെയും നിസാറിന്റെ സഹോദരന്‍ ഫയാസ് അഹമ്മദ് ഭട്ടിനെയും ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഇതില്‍ നിസാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മൂന്നു പോലീസുകാരും കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Jammu & Kashmir: Three policemen who were kidnapped by terrorists in south Kashmir's Shopian, found dead. pic.twitter.com/OV9xwHrDBn — ANI (@ANI) September 21, 2018

നാലുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഹിസ്ബുള്‍ മുജിഹിദ്ദീന്‍ ഭീകരര്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സുരക്ഷാ സേനാ ജീവനക്കാരോടും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. രണ്ടുമിനിട്ട് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിലൂടെയായിരുന്നു ഭീഷണി. അതിനാല്‍ തന്നെ പോലീസുകാരുടെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നില്‍ ഇവരായിരിക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസെന്ന് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

