അഗർത്തല: ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാർ ദേബിന് നേരെ വധശ്രമം. സംഭവത്തിൽ മൂന്നുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവർക്കെതിരേ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ലെയ്നിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് സമീപം സായാഹ്ന നടത്തത്തിനായി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാർ ദേബി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാവലയത്തിലേക്ക് അക്രമികൾ വാഹനം ഓടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു. അതിവേഗത്തിൽ വരുന്ന കാർ കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുവശത്തേക്ക് ചാടി മാറിയതിനാൽ അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സംഭവത്തിൽ നിസ്സാര പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാർ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെ തന്നെ സംഭവത്തിൽ മൂന്നുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാഹനവും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരേ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്നുപേരെയും ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. ഇവരെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ബിദ്യുത് സൂത്രധർ പറഞ്ഞു.

പ്രതികളെ കോടതി ഓഗസ്റ്റ് 19 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. പോലീസ് ഇവരെ ജയിലിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും.



