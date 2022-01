ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റമുട്ടലിൽ മൂന്ന് ജെയ് ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരവാദികളെ വധിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരിൽ ഒരാൾ പാകിസ്താൻ സ്വദേശിയാണെന്നാണ് വിവരം. പുൽവാമ ജില്ലയിലെ ചാന്ദ്ഗം പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.

കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരവാദികളിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കശ്മീർ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

#PulwamaEncounterUpdate: 03 #terrorists of terror outfit JeM including one #Pakistani national killed. #Incriminating materials, arms & ammunition including 2 M-4 carbine and 1 AK series rifle recovered. A big success for us: IGP Kashmir@JmuKmrPolice https://t.co/8b3SCpqBpE — Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) January 5, 2022

പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലുണ്ടായ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇത്. നേരത്തെ നടന്ന ഏട്ടുമുട്ടലുകളിലായി സുരക്ഷാ സേന 5 ഭീകരരെ വധിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Three JeM terrorists killed in an encounter with security forces in Chandgam