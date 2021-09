ന്യുഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തില്‍ നേതൃത്വത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനരീതിയെ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ നട്‌വര്‍ സിങ്. നിലവിലെ സാഹചര്യം ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ലെന്നും അതിന് മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഉത്തരവാദികളെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിയുടെ ഒരു പദവികളും വഹിക്കാതെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണ് അതിലൊരാളെന്നും നട്‌വര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിയില്‍ മാറ്റം സംഭവിക്കാന്‍ മൂന്ന് ഗാന്ധിമാർ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സോണിയ, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ട് നട്‌വര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു 25 വര്‍ഷത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിരാമമിട്ട് നട്‌വര്‍ സിങ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടത്.

#WATCH | "...(Present situation of Congress) It's not alright at all, there are three people responsible, one of them is Rahul Gandhi who doesn't even hold any designation, and he is calling the shots...," says Former External Affairs Minister Natwar Singh pic.twitter.com/S7QIei0L29