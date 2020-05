ഗാന്ധിനഗര്‍: ഗുജറാത്ത് ആസ്ഥാനമായുള്ള കാഡില ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സിലെ മൂന്ന് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അഹമ്മദാബാദ് പ്ലാന്റില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ജീവനക്കാരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഈ മാസം ആദ്യം കമ്പനിയിലെ 26 ജീവനക്കാര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മെയ് 7-ന് പ്ലാന്റ് അടച്ചിട്ടു.

പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ ഹിമാന്‍ഷു കാവതിയ, പാക്കേജിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ അശോക് പട്ടേല്‍, കരാര്‍ തൊഴിലാളിയായ ഉമേഷ് ചൗഹാന്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മരിച്ചവര്‍ 40-നും 58-നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരാണെന്നാണ് വിവരം.

ഹിമാന്‍ഷു, അശോക് എന്നിവര്‍ അഹമ്മദാബാദ് നിവാസികളാണെന്നും ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നതായും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. തുടക്കത്തില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ഉമേഷും അശോകും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഹിമാന്‍ഷുവിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നും കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പരഞ്ഞു.

ഉമേഷ് വീട്ടില്‍ നീരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. 'ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതിനാല്‍ ആശുപത്രി വീട്ടിലേയ്ക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വഴളായി.' - ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ജീവനക്കാരുടെ മരണത്തില്‍ കമ്പനി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് കാഡില ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ് വക്താവ് പറഞ്ഞതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിസായ പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങള്‍ ടീമുകള്‍ രൂപീകരിച്ചതായും അവര്‍ ഇതിനകം രോഗബാധിതരുടെയും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെയും കുടുംബങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

