ജയ്പുര്‍: അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തിക്കു സമീപത്തുവെച്ച് ബി എസ് എഫ് പട്രോളിങ് സംഘത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും പകര്‍ത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം അറസ്റ്റില്‍. ഇവരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു.

രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌സല്‍മീറിനു സമീപം ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. മോഹന്‍ഗഡ് സ്വദേശികളായ സര്‍ജീത്, മകന്‍ രാജ്പാല്‍, മീഠു ലാല്‍ ഭീല്‍ എന്നിവരെയാണ് ബി എസ് എഫ് അധികൃതര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ പിന്നീട് പോലീസിനു കൈമാറി.

വീഡിയോ എടുത്ത ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച മൂവരെയും ബി എസ് എഫ് സംഘം പിന്തുടര്‍ന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നുവെന്ന് മോഹന്‍ഗഡ് സ്‌റ്റേഷന്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ് അമര്‍ സിങ് രത്‌നു പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ വിദഗ്ധ ഏജന്‍സികള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നും രത്‌നു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: three detained for clicking photos and recording videos of bsf patrol team, bsf