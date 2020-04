കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തില്‍ മൂന്ന് പോലീസുകാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. നോര്‍ത്ത് 24 പര്‍ഗാന ജില്ലയില്‍ ബദുരിയ ഏരിയയിലാണ് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികള്‍ നല്‍കുന്നില്ലെന്നാരോപിട്ട് നാട്ടുകാര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത്. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ റോഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ഒരു സംഘം പോലീസുകാര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിഷേധക്കാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ എത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും പ്രതിഷേധം തുടര്‍ന്നു.

തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാരും പൊലീസും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. പ്രദേശവാസികള്‍ പോലീസുകാര്‍ക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞതായും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ച്ച് നടത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ മൂന്ന് പോലീസുകാര്‍ക്കും ചില നാട്ടുകാര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റതായും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അധിക ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികള്‍ നല്‍കുമെന്ന് പ്രാദേശിക കൗണ്‍സിലര്‍ പറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സംഭവം ഉണ്ടായതെന്ന് സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ വിതരണ മന്ത്രി ജ്യോതിപ്രിയോ മുള്ളിക് ആരോപിച്ചു.

