അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തില്‍ ചരക്ക് തീവണ്ടിയിടിഞ്ഞ് മൂന്ന് സിംഹങ്ങള്‍ ചത്തു. ഗുജറാത്തിലെ അമ്രേലി ജില്ലിയിലെ ഗിര്‍ വനമേഖലയിലാണ് സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ച അര്‍ധരാത്രിയിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. ട്രെയിനിടിച്ച് ചത്ത് സിംഹങ്ങളുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

ആറു സിംഹങ്ങളടങ്ങിയ സംഘം റെയില്‍വേട്രാക്ക് മുറിച്ച് കടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചരക്ക് തീവണ്ടി കടന്നുപോയത്. അര്‍ധരാത്രി 12.45 നായിരുന്നു സംഭവം. രണ്ട് ആണ്‍ സിംഹങ്ങളും ഒരു പെണ്‍ സിംഹവുമാണ് ട്രെയിനിടിച്ച് ചത്തത്. ഒന്നരമുതല്‍ രണ്ട് വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവയാണ് സിംഹങ്ങള്‍.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചരക്ക് ട്രെയിന്റെ വേഗത എത്രയായിരുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്‍സര്‍വേറ്റര്‍ ദുശ്യന്ത് വാസവദ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായെങ്കില്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

