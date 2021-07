മുംബൈ: അഭിഭാഷകനെ വാളും കമ്പിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മാരകായുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച കേസില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ തിരക്കേറിയ റോഡില്‍ വെച്ചാണ് പതിനഞ്ചുപേരടങ്ങുന്ന സംഘം അഭിഭാഷകനെ ആക്രമിച്ചത്.

സംഘം ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് തടയാനെത്തിയ ആളുകളെ ഇവര്‍ മാരകായുധങ്ങള്‍ വീശി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. കേസില്‍ മുംബൈ പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ഒരു വസ്തുതര്‍ക്കം സംബന്ധിച്ച കേസിലെ പ്രതികാരമാണ് അക്രമത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ സംഘം ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദ്ദിച്ചതിനും കൊലപാതക ശ്രമത്തിനും പോലീസ് കേസെടുത്തു.

