2008ലെ അഹമ്മദാബാദ് സ്‌ഫോടന പരമ്പര കേസിലെ 49 പ്രതികളില്‍ 38 പേര്‍ക്ക് പ്രത്യേക കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വധശിക്ഷ ലഭിച്ചവരില്‍ മൂന്നുപേര്‍ മലയാളികളാണെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം. ഷാദുലി, ഷിബിലി, ഷറഫുദീന്‍ എന്നീ മലയാളികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മറ്റ് 11 പേര്‍ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും വിധിച്ചു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കേസില്‍ ഇത്രയധികം പേര്‍ക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത്.

അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടന പരമ്പര

ബാംഗ്ലൂര്‍ സ്‌ഫോടനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ 2008 ജൂലൈ 26-നാണ് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദില്‍ സ്‌ഫോടന പരമ്പര നടന്നത്. അഹമ്മദാബാദില്‍ 14 സ്ഥലങ്ങളിലായി 21 സ്ഫോടനങ്ങള്‍ നടക്കുകയും 56 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 200-ഓളം പേര്‍ക്ക് സ്ഫോടനത്തില്‍ പരിക്കേറ്റു. വൈകുന്നേരം 6:45 ഓടെ ആരംഭിച്ച സ്ഫോടനങ്ങള്‍ അടുത്ത കുറച്ചു മണിക്കൂറുകള്‍ നഗരത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കി.

നിരോധിത സംഘടനയായ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് ഇസ്ലാമിക് മൂവ്‌മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (സിമി) രഹസ്യ ഭീകര പരിശീലന ക്യാമ്പ് യോഗത്തിലാണ് അഹമ്മദാബാദ് ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടത്. 2007 ഡിസംബറില്‍ അതിന്റെ തലവന്‍ സഫ്ദര്‍ നാഗോരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാടുകളിലായിരുന്നു ക്യാമ്പുകള്‍. ഈ ക്യാമ്പില്‍, ഗുജറാത്ത് ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ 50-ഓളം പേര്‍ക്ക് ആയുധ പരിശീലനം നല്‍കുകയായിരുന്നു.

ഭീഷണി ഇ-മെയില്‍ വഴി

നഗരത്തില്‍ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് സ്‌ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന ഒരു ഇ-മെയില്‍ വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.

മണിനഗര്‍, അഹമ്മദാബാദ് സിവില്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍, റായ്പുര്‍, ബാപ്പുനഗര്‍, ഹത്കേശ്വര്‍ സര്‍ക്കിള്‍, സര്‍ഖേജ്, തക്കര്‍ബാപ്പ നഗര്‍, ഖാദിയ, സാരംഗ്പുര്‍, മണിനഗര്‍, ജവഹര്‍ ചൗക്ക്, ഇസാന്‍പൂര്‍, ഗോവിന്ദ്വാഡി, നരോല്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. ലക്ഷ്യത്തില്‍ രണ്ട് ആശുപത്രികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.

ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൻറെ പ്രതികാരം

സ്ഫോടനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇന്ത്യന്‍ മുജാഹിദീന്‍ ഏറ്റെടുത്തു. 2002ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനുള്ള പ്രതികാരമെന്നാണ് ഭീകരാക്രമണത്തെ ഇവര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇരകളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഗുജറാത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അന്വേഷണം

സ്‌ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് അഹമ്മദാബാദില്‍ 20 എഫ്‌ഐആറുകളാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. 2008 ജൂലൈ 26-ന് അഹമ്മദാബാദില്‍ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ബോംബുകള്‍ കണ്ടെടുത്തതിനാല്‍ വീണ്ടും പതിനഞ്ച് എഫ്‌ഐആറുകള്‍ കൂടി പോലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് നടന്ന വിശദമായ അന്വേഷണത്തില്‍ 35 എഫ്‌ഐആറുകളും ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കോടതി കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

സിമിയുടെ മുന്‍ അംഗങ്ങളാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസ് കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നത്. 100-ഓളം സിമി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഗൂഢാലോചനയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്രോതസ്സുകള്‍ പറയുന്നു. അവരില്‍ 75-ല്‍ അധികം പേര്‍ ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളവര്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ളവരാണ്.

2008 ഓഗസ്റ്റ് 15-നായിരുന്നു സംഭവത്തിലെ ആദ്യ അറസ്റ്റ്. ഇതിനുപിന്നാലെ സ്ഫോടനത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ അസംഗഢിലെ മുഫ്തി അബ്ദുള്‍ ബഷീര്‍ ഇസ്ലാഹി മറ്റ് 9 സിമി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം ഓഗസ്റ്റ് 16-ന് അറസ്റ്റിലായി. അതിനുശേഷം 49 പ്രതികളില്‍ ആര്‍ക്കും സാധാരണ ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഗുരുതര മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ബാധിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ നവേദ് ഖാദ്രി മാത്രമാണ് താല്‍ക്കാലിക ജാമ്യത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏക പ്രതി.

തുരങ്കം നിര്‍മിച്ച് ജയില്‍ചാട്ട ശ്രമം

എന്നും തലക്കെട്ടുകളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നതായിരുന്നു അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടനകേസും അനുബന്ധസംഭവങ്ങളും. കേസിലെ പ്രതികള്‍ തുരങ്കം നിര്‍മിച്ച് ജയിലില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചത് വന്‍ വിവാദമായിരുന്നു. പ്രതികളില്‍ 24 പേരാണ് ഇത്തരത്തില്‍ രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമം നടത്തിയത്. 213 അടി നീളമുള്ള ഒരു തുരങ്കമാണ് ഇതിനായി ഇവര്‍ നിര്‍മിച്ചത്.

ശിക്ഷ

കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സ്‌ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക കോടതി 49 പേരെ കുറ്റക്കാരാണെന്നു കണ്ടെത്തുകയും 28 പേരെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തത്.

വിധി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് 1,100 സാക്ഷികളെയാണ് കോടതിയില്‍ വിസ്തരിച്ചത്. ഈ കേസ് ഇനി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുകയും വിഷയം കൂടുതല്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രത്യേക കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ശരിവയ്ക്കുന്നതിനോ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ ഉള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തേക്കും.

