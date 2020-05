ഭോപ്പാല്‍: ലോക്ക്ഡൗണിനിടയില്‍ മധ്യപ്രദേശില്‍ ആത്മീയ നേതാവിന്റെ ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ പങ്കെടുത്തു. മധ്യപ്രദേശിലെ കത്‌നിയിലാണ് സംഭവം. കോണ്‍ഗ്രസ്, ബിജെപി നേതാക്കള്‍, അഷുതോഷ് റാണയടക്കമുള്ള സിനിമാതാരങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. എന്നാല്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം.

ദദാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവ് പ്രഭാകര്‍ ശാസ്ത്രി ശ്വാസകോശ, വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് റാണയും മുന്‍ മന്ത്രി സഞ്ജയ് പതക്കും ചേര്‍ന്ന് മധ്യപ്രദേശിലേയ്ക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു.

ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ തെരുവിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡോയില്‍ കാണാം. എന്നാല്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. അവിടെ നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായില്ലെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കപ്പെട്ടെന്നും കത്‌നി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

