ചെന്നൈ: വിഭജനശക്തികളുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണ് തമിഴ്‌നാടെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ പി നഡ്ഡ. സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരും രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളും ഈ വിഷയത്തില്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്നും തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇത്തരം ശക്തികള്‍ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നും നഡ്ഡ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ ബിജെപി സംസ്ഥാന നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു നഡ്ഡ.

ദേശീയ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം ശക്തികള്‍ക്ക് തക്കതായ തിരിച്ചടി നല്‍കണമെന്നും നഡ്ഡ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡിഎംകെയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു നഡ്ഡയുടെ പരോക്ഷ പ്രസ്താവന. ദേശീയ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള വികാരം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനാണ് ഡിഎംകെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ ഫലമായി രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നതായും നഡ്ഡ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രമുഖവ്യക്തികള്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേരുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളില്‍ ഇടപെടണമെന്നും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളോട് നഡ്ഡ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ ബൂത്തുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും വാട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വിപുലമാക്കുകയും സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ശക്തമായ ഐടി ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നഡ്ഡ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടേയും മറ്റു നേതാക്കളുടേയും പ്രസ്താവനകള്‍ പ്രാദേശികഭാഷയില്‍ വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലിടുന്നത് ജനങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുമെന്നും നഡ്ഡ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഭാരവാഹികള്‍ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വിരസത ഉണ്ടാക്കുമെന്നും നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

പ്രാദേശിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വോട്ടുനില വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നും നഡ്ഡ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗരീബ് കല്യാണ്‍, ആത്മ നിര്‍ഭര്‍ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മികച്ച രീതിയിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് നഡ്ഡ പറഞ്ഞു. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്ര ധനസഹായം നല്‍കിയതായും നഡ്ഡ വ്യക്തമാക്കി.

