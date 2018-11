കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബെംഗാളില്‍ ഡിസംബര്‍ മാസത്തില്‍ ബി ജെ പി നടത്താനിരിക്കുന്ന രഥയാത്രകള്‍ ആര്‍ക്കും തടയാനാവില്ലെന്നു സംസ്ഥാന മഹിളാ മോര്‍ച്ച അധ്യക്ഷ ലോക്കറ്റ് ചാറ്റര്‍ജി.

രഥയാത്ര തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെ രഥചക്രത്തിനടിയില്‍ ഞെരിച്ചമര്‍ത്തുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. പശ്ചിമ ബെംഗാളിലെ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആര്‍ക്കും അതിനെ തടയാനാവില്ല. ആരെങ്കിലും തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അവരെ രഥചക്രത്തിനടിയില്‍ ഞെരിച്ചമര്‍ത്തും- ലോക്കറ്റ് പറഞ്ഞു.

We will hold Rath Yatras to save democracy in West Bengal. Nobody can stop it and if anyone tries to stop it then they will be crushed under the wheels of the chariot: Locket Chatterjee, BJP State Mahila Morcha President pic.twitter.com/Jjr9BvWimb