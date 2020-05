ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുകളിപ്പില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി തോറ്റവര്‍ കോടതികളിലൂടെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ്. സുപ്രീംകോടതിയില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ വാദത്തിനിടെ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത നടത്തിയ വാദങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നവര്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു. ''ഞാന്‍ ആരുടേയും പേര് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇത് ശരിയല്ല''. ഇത്തരത്തില്‍ ഹര്‍ജികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നവര്‍ സമ്മര്‍ദ്ദ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിച്ചവരാണ് പ്രതിപക്ഷമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയത്തിന് രാജ്യസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചപ്പോള്‍ ചില കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. പിന്നീട് അവര്‍ തന്നെ കേസ് പിന്‍വലിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇടപെടല്‍ നടത്താന്‍ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാല്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ യാതൊരു സമ്മര്‍ദ്ദവുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം. ''രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങളെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ് രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടി. എന്നാല്‍ ഞങ്ങളെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തു.

രാജ്യത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഞങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. എന്നാല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പരാജയപ്പെട്ടവര്‍ കോടതി ഇടനാഴികളില്‍ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

