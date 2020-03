ന്യൂഡല്‍ഹി : ലോക് ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നവരെ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈനില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം. ഇവരെ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ സംവിധാനങ്ങളിലാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കയച്ച പുതിയ സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ക്വാറന്റൈനിലുള്ള അത്തരം വ്യക്തികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ നിര്‍ദേശങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നാഴ്ച ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക് ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ചുമതലയാണ്. എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യങ്ങളെ മുന്‍നിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.

അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയ പുതിയ സര്‍ക്കുലറിലാണ് ഈ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉളളത്.

Content Highlights:Those who have violated the lockdown will be subject to minimum 14 days of quarantine