ഭോപ്പാല്‍: സംസ്ഥാനത്ത് കടക്കാന്‍ സി.ബി.ഐയ്ക്കുള്ള പൊതുസമ്മതം പിന്‍വലിച്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, പശ്ചിമബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കെതിരേ ആഞ്ഞടിച്ച് ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒളിക്കാനുള്ളവരാണ് സിബിഐയെ ഭയപ്പെടുന്നതെന്ന് ജെയ്റ്റ്‌ലി ആരോപിച്ചു. 'ഒരുപാടു കാര്യങ്ങള്‍ ഒളിച്ചുവയ്ക്കാനുള്ളവരാണ് സി.ബി.ഐ എന്റെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും സ്വയംഭരണാവകാശമില്ല' - ജയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാ നസര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സിബിഐ ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ റെയ്ഡോ അന്വേഷണമോ നടത്തേണ്ടെന്ന നിലപാട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സ്വീകരിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയും സമാന നിലപാടെടുത്തു. ആന്ധ്രയുടെ നീക്കം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കേസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതല്ലെന്നും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടുള്ളതാണെന്നും അരുണ്‍ ജയ്റ്റ്ലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടുതലൊന്നും തനിക്കിപ്പോള്‍ പറയാനില്ലെന്നും ജയ്റ്റ്ലി മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചു.

കേന്ദ്രഭരണാധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴില്‍ രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്ന സി.ബി.ഐയ്ക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ അഴിമതി സംബന്ധിച്ചും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളെ സംബന്ധിച്ച ഗുരുതര കേസുകളും അന്വേഷിക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളോ കോടതികളോ നിര്‍ദേശിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് കേസുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നും അരുണ്‍ ജയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ശാരദാ ചിട്ടി ഫണ്ട് അഴിമതി, നാരദാ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷന്‍ എന്നിവ തുടച്ചുനീക്കാനാവുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യല്‍ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമപ്രകാരമാണ് സിബിഐ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് ഡല്‍ഹിയുടെ പൂര്‍ണ അധികാരപരിധി സി.ബി.ഐയ്ക്കുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ അതത് സര്‍ക്കാരുകളുടെ പൊതുസമ്മതം വേണമെന്നാണ് ചട്ടം. ഇതാണ് ആന്ധ്രാ, ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ എടുത്തുകളഞ്ഞത്. മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ പൊതുസമ്മതം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

