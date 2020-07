ന്യൂഡല്‍ഹി: സത്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തുന്നവരെ ആര്‍ക്കും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷന്‍, രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രസ്റ്റ്, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി മെമ്മോറിയല്‍ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള നിയമ ലംഘന ആരോപണങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം.

ലോകം മുഴുവന്‍ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഉള്ളവരാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എല്ലാവരെയും വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങാമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്താമെന്നുമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സത്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തുന്നവരെ വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും കഴിയില്ല എന്നകാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും രാഹുല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയും നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പരിഭ്രാന്തിയില്‍പ്പെട്ട മോദി സര്‍ക്കാരിന് ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ നടപടികളിലൂടെയും വേട്ടയാടലിലൂടെയും കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയേയും അതിന്റെ നേതൃത്വത്തേയും ഒരിക്കലും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

ആര്‍എസ്എസ്സിന് വിദേശത്തുനിന്നും വ്യക്തികളില്‍നിന്നും സംഘടനകളില്‍നിന്നും സര്‍ക്കാരുകളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച സംഭാവനകളെപ്പറ്റി മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അന്വേഷണം നടത്തുമോയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല ചോദിച്ചു. വിവേകാനന്ദ ഫൗണ്ടേഷന്‍, ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷന്‍, ഓവര്‍സീസ് ഫ്രണ്ട്‌സ് ഓഫ് ബിജെപി, ഇലക്ട്രല്‍ ബോണ്ടുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാകുമോ ? ഓവര്‍സീസ് ഫ്രണ്ട്‌സ് ഓഫ് ബിജെപിക്ക് ചൈനയില്‍നിന്ന് അടക്കം ലഭിച്ച സംഭാവനകള്‍ അന്വേഷിക്കുമോയെന്നും സുര്‍ജേവാല ചോദിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളോട് ബിജെപിക്കുള്ള വെറുപ്പ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രൂപത്തില്‍ പുറത്തുവരികയാണെന്നും സുര്‍ജേവാല ആരോപിച്ചു. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടേയും പേരിലുള്ള സംഘടനകള്‍ സേവന രംഗത്ത് എക്കാലത്തും നിലനില്‍ക്കുകയും ഏത് അന്വേഷണത്തെയും നേരിടുകയും ചെയ്യും. ചൈനീസ് ബന്ധം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ ബിജെപി ഭയപ്പെടുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യത്ത് ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കാന്‍ ഇതുവരെ അവര്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും സുര്‍ജേവാല ആരോപിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മൂന്ന് ട്രസ്റ്റുകള്‍ ചൈനീസ് സംഭാവന സ്വീകരിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സമിതിക്കാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഏകോപന ചുമതല.

