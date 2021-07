ഭോപ്പാല്‍: തനിക്കൊപ്പം സെല്‍ഫി എടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നവര്‍ 100 രൂപ വീതം നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മധ്യപ്രദേശിലെ ബി.ജെ.പി. മന്ത്രി ഉഷാ ഠാക്കൂര്‍. ഈ തുക പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി വിനിയോഗിക്കുമെന്നും അവര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

സെല്‍ഫിക്ക് നിന്നുകൊടുക്കല്‍ സമയം എടുക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാടാണെന്നും തന്റെ പരിപാടികള്‍ ഇത് കാരണം താമസിക്കാറുണ്ടെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മധ്യപ്രദേശിലെ ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരില്‍ വിനോദ സഞ്ചാര-സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പുമന്ത്രിയാണ് ഉഷ.

സെല്‍ഫിയെടുത്ത് ഒരുപാട് സമയം പാഴായിപ്പോകുന്നുണ്ട്. പരിപാടികള്‍ക്കായി മണിക്കൂറുകള്‍ വൈകിപ്പോകാറുമുണ്ട്. എനിക്കൊപ്പം സെല്‍ഫി എടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രാദേശിക മണ്ഡല്‍ യൂണിറ്റിന്റെ ട്രഷറിയില്‍ നൂറുരൂപ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍നിന്ന് നോക്കുമ്പോള്‍ കരുതുന്നത്- ഉഷ പറഞ്ഞതായി പി.ടി.ഐ. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പൂച്ചെണ്ടുകള്‍ താന്‍ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൂക്കളില്‍ ലക്ഷ്മീദേവി വസിക്കുന്നതിനാല്‍ അവ ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണുവിന് മാത്രം സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. പൂക്കള്‍ക്ക് പകരം താന്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: those want to click selfies with me must pay Rs 100 says madhya pradesh bjp minister