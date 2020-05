ന്യൂഡല്‍ഹി: എവിടേക്കാണോ പോകുന്നത്, ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ക്വാറന്റീന്‍ നിബന്ധനകള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ സ്‌പെഷ്യല്‍ തീവണ്ടികളില്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കൂവെന്ന് ഐആര്‍സിടിസി. ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയ ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാര്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നിബന്ധനയുമായി ഐആര്‍സിടിസി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഐആര്‍സിടിസി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിബന്ധന സംബന്ധിച്ച പോപ് അപ്പ് വരും. ഈ നിബന്ധനകള്‍ താന്‍ വായിച്ചുവെന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും സമ്മതിക്കുന്നതായി ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ ഇനി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നെത്തിയ അമ്പതോളം പേരടങ്ങിയ സംഘമാണ് ബെംഗളൂരുവില്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പോകാന്‍ തയ്യാറാകാതിരുന്നത്. ഇവര്‍ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ ബഹളം വെക്കുകയും ചെയിതിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് 15 ഓളം പേരെ റെയില്‍വേക്ക് തിരിച്ചയക്കേണ്ടിയും വന്നിരുന്നു.

