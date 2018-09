ന്യൂഡല്‍ഹി: ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങള്‍ പോലുള്ള സാമൂഹ്യദ്രോഹ നടപടികളില്‍ പങ്കാളികളാവുന്നവര്‍ക്ക് രാജ്യസ്നേഹികളെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ നിയമങ്ങള്‍കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയില്ല. സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവംതന്നെ മാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങള്‍ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാന്‍ പാടില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുമായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കരുത്. ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങള്‍ പുതിയ സംഭവമല്ല, ഉത്തരവാദിത്തം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിക്ക് മേല്‍ ആരോപിക്കുന്നതില്‍ ഉപരിയായി സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങള്‍ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്.

മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുന്നതിലൂടെ നിങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് ദേശീയവാദിയാകുന്നത് ? മതത്തിന്റെയോ, ജാതിയുടെയോ, നിറത്തിന്റെയോ, ലിംഗത്തിന്റേയോ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ വിവേചനമുണ്ടാക്കുന്നു. അത് ദേശീയതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ദേശീയതയുടെ വിശാലമായ തലങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാന്‍ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നും വെങ്കയ്യ നായിഡു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Those involved in lynchings cannot call themselves nationalists: Venkaiah Naidu