ബെംഗളൂരു: വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ ഓരോ മണിക്കൂറിന്റെ ഇടവേളകളിലും സെല്‍ഫി എടുത്തയക്കണമെന്ന് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക നിര്‍ദേശം. സമ്പര്‍ക്ക വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി വീടുകളില്‍ കഴിയാനാവശ്യപ്പെട്ടവര്‍ അത് ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് സെല്‍ഫി അയക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീടുകളില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ അതനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കൂട്ടമായി ക്വാറന്റൈനില്‍ പാര്‍പ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

രാത്രി പത്ത് മുതല്‍ രാവിലെ ഏഴ് വരെയുള്ള സമയമൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ മണിക്കൂറും സെല്‍ഫികള്‍ അയക്കണം. ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവര്‍ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് അറിയാനാണിത്. ഇതിനായി റവന്യൂ വകുപ്പ് പ്രത്യേക മൊബൈല്‍ ആപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആപ്പിലൂടെ ജിപിഎസ് സംവിധാനം വഴി ഫോട്ടോ അയക്കുന്നയാള്‍ എവിടെയാണെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും.

സെല്‍ഫി കൃത്യമായി അയയ്ക്കാത്തവരെ കണ്ടെത്തി മാസ് ക്വാറന്റൈന്‍ സംവിധാനമൊരുക്കിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും അതിനാല്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശം പാലിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി കെ. സുധാകര്‍ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. തെറ്റായ ഫോട്ടോകള്‍ അയയ്ക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടികളുണ്ടാവുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

തിങ്കളാഴ്ച അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കര്‍ണാടകയില്‍ ആകെ കൊവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം 88 ആയി. മൂന്ന് രോഗികള്‍ മരിച്ചു. ആറ് പേര്‍ രോഗം ഭേദമായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. നിലവിലെ 79 രോഗികളില്‍ 78 പേര്‍ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഒരാള്‍ വെന്റിലേറ്ററിലാണുള്ളത്.

