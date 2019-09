ന്യൂഡല്‍ഹി: സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നൂറു ദിവസങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ട്രെയിലര്‍ മാത്രമാണെന്നും പൂര്‍ണമായ സിനിമ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളില്‍ തന്‍റെ മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയെന്ന് കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ ചിത്രത്തിലെ പ്രശസ്തമായ സംഭാഷണം കടമെടുത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടാം സര്‍ക്കാരിന്റെ നൂറു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ചവെക്കുന്ന, ശക്തമായ സര്‍ക്കാരുമായിരിക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പുതന്നെ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

'സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മുന്‍വര്‍ഷത്തേതിനേക്കാള്‍ വേഗത്തിലായിരിക്കുമെന്നും ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ 100 ദിനങ്ങള്‍ അതിന്‍റെ വെറും ട്രെയിലര്‍ മാത്രമാണ്. മുഴുവന്‍ സിനിമ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ', മോദി പറഞ്ഞു. ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

PM Narendra Modi in Ranchi: Hamara sankalp hai janta ko lootne walon ko unki sahi jagah pahunchane ka. Iss par bhi bahut tezi se kaam ho raha hai, aur kuch log chale bhi gaye andar. #Jharkhand pic.twitter.com/I8OKtNj5Cz — ANI (@ANI) September 12, 2019

രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിച്ചവരെ ശിക്ഷിച്ചും രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുമുള്ളതായിരുന്നു സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. വികസനമെന്നത് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഉറപ്പും ലക്ഷ്യവുമായിരുന്നു. ഇത്രവേഗതയിലുള്ള വികസനത്തിന് രാജ്യം ഇതിന് മുന്‍പ് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം, അഴിമതിക്കെതിരേ ശക്തമായ നടപടികളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: This was only trailer entire movie is yet to come says PM Modi