ന്യൂഡല്‍ഹി: എന്‍.ഡി.എയ്ക്ക് പുതിയ നിര്‍വചനവുമായി ശശി തരൂര്‍ എംപി. എന്‍.ഡി.എ. എന്നാല്‍ നോ ഡേറ്റ അവെയ്‌ലബിള്‍ (No Data Available) ആണെന്നാണ് ശശി തരൂര്‍ തന്റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പതിവുപോലെ ഇപ്രാവശ്യവും ഒരു വിവരവും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരില്‍നിന്ന് ലഭ്യമല്ല. പക്ഷെ, ഇത്തവണ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതില്‍ തനിക്കാശ്ചര്യമുണ്ടെന്ന് ശശി തരൂര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും നിര്‍ബന്ധിതമാക്കുകയും ചെയ്ത ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാരാണെന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് യാതൊരറിവുമില്ല എന്നത് സൂചിപ്പിച്ചാണ് ശശി തരൂരിന്റെ പരിഹാസം.

This time too, NDA (No Data Available).. .. but this time, I ‘m surprised! https://t.co/cRJZAOozGn pic.twitter.com/38mPuB89bt — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 28, 2020

ആരോഗ്യസേതു എന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ കോവിഡ് 19-നെതിരായ പ്രതിരോധനടപടികളില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നല്‍കി അവതരിപ്പിക്കുകയും പലയവസരങ്ങളിലും നിര്‍ബന്ധിതമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആപ്പിന്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരാവകാശ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നല്‍കാത്തതില്‍ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മിഷന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോട്ടീസയച്ചിരുന്നു.

