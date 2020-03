സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും വീടുകളില്‍ തുടരണമെന്നുമുള്ള കര്‍ശന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ പലരും മടി കാണിക്കുമ്പോള്‍ മുംബൈയിലെ ഒരു ഗ്രാമം സ്വയം വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി ഒരു തുരുത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാസമ്പന്നരോ പരിഷ്‌കൃതരോ അല്ലാത്ത വെറും സാധാരണക്കാരായ 1,400 സാധാരണ ഗ്രാമീണരാണ് മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്ര താനെയിലെ പഞ്ജു ഗ്രാമമാണ് സ്വയം അടച്ചുപൂട്ടി കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ തയ്യാറായ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമം. മുംബൈ നഗരത്തിന് സമീപത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നാഗരികത കടന്നു വരാതെ കാത്തതു കൊണ്ട് പഞ്ജു ഗ്രാമം വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പ്രിയമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നാണ്. എന്നാല്‍ ആദ്യം തന്നെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുകയാണ് ഗ്രാമമുഖ്യന്‍ ചെയ്തത്. നൈഗാവില്‍നിന്ന് പഞ്ജുവിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് സര്‍വീസും നിര്‍ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

താനെയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുമായി ദിവസവേതന തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഗ്രാമവാസികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും. എന്നാല്‍ ഇവരോട് വീടുകളില്‍ തുടരാനാണ് ഗ്രാമമുഖ്യന്റെ നിര്‍ദേശം. കൃഷിയില്‍നിന്നാണ് ഗ്രാമത്തിന്റെ മുഖ്യവരുമാനം. അതിനാല്‍ തന്നെ ഭക്ഷണകാര്യത്തില്‍ നിലവില്‍ പ്രശ്‌നം നേരിടില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. എന്നാല്‍ പ്രതിസന്ധിഘട്ടമുണ്ടായാല്‍ സഹായിക്കണമെന്ന് അയല്‍ഗ്രാമങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങള്‍ അധികൃതരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കാന്‍ തയ്യാറാവുന്നതാണ് ഗ്രാമത്തിന്റെ നേട്ടം.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 122 കോവിഡ്-19 ബാധിതരാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും അധികം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും ഇവിടെയാണ്. വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശന പ്രതിരോധനടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

