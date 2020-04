എസ്.ബി.എസ് നഗർ (പഞ്ചാബ്): കഴിഞ്ഞ 28 ദിവസം വരെ തങ്ങളുടെ പ്രദേശം കോവിഡ് ബാധിതമാകാതിരിക്കാന്‍ പഞ്ചാബിലെ ഷഹീദ് ഭഗത് സിംഗ്‌ നഗർ ജില്ലാ അധികൃതർ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്രയും നാൾ ഒരു കോവിഡ് കേസു പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന ഇവിടെയെത്തിയ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ അധികൃതരുടെ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റിച്ചു. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിത ജില്ലകളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇതും.

കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ലെന്നതാണ് ഈ സംഭവത്തിൽനിന്ന് തെളിയുന്നതെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുന്നത്. ജില്ലയെ വീണ്ടും കോവിഡ് മുക്തമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.

ജില്ലയിലെ 20-ാമത്തെ കോവിഡ് കേസാണ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുടേത്. പഞ്ചാബിലെ ആദ്യ കോവിഡ് രോഗി ജില്ലയിലെ നവൻഷഹ്റിലായിരുന്നു. അയാൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു. തുടർന്ന് ജില്ലയിൽ 18 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവർ എല്ലാവരും രോഗം ഭേദമായതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രികളിൽനിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 28 ദിവസമായി ഇവിടെ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇതേതുടർന്നുണ്ടായ അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഏപ്രിൽ 22-നാണ് ഇയാൾ ജില്ലയിലെത്തുന്നത്. ജമ്മു, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ എസ്.ബി.എസ് നഗറിലെത്തിയത്. നിലവിൽ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷനിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജില്ല വീണ്ടും കോവിഡിന്റെ പിടിയിലാകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ജില്ല മുഴുവൻ സീൽ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം.

രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളെ കോവിഡിന്റെ കണക്കിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ കോവിഡ് ബാധിതനാണെന്ന് തിരിത്തറിഞ്ഞത്. ഇയാളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരും കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് മറ്റ് 18 ആളുകൾ. ഇവരെല്ലാവരും രോഗമുക്തരായി.

