ഗാന്ധിനഗര്‍: അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിന്റെ ഇടവേളയില്‍ ഇന്ത്യാസന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ രണ്ട് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍. 2015ല്‍ ബരാക്ക് ഒബാമ, 2020ല്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. അവര്‍ രാജ്ഘട്ടിലെയും സബര്‍മതി ആശ്രമത്തിലെയും സന്ദര്‍ശക പുസ്തകങ്ങളില്‍ കുറിച്ച വാക്കുകളാണിപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചര്‍ച്ചാവിഷയം.

എന്റെ മഹാനായ സുഹൃത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ഈ വിസ്മയകരമായ സന്ദര്‍ശനത്തിന് നന്ദി.- ഗുജറാത്തിലെ സബര്‍മതി ആശ്രമം സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് സന്ദര്‍ശകപുസ്തകത്തില്‍ എഴുതിയ വാക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ.

സബര്‍മതി ആശ്രമത്തിലെ സന്ദര്‍ശകപുസ്തകത്തില്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് എഴുതിയത്.

Photo Courtesy: Facebook/ Balagopal. B. Nair



എന്നാല്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷം മുമ്പ്, 2015ല്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ബറാക്ക് ഒബാമ, മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സമാധിസ്ഥലമായ രാജ്ഘട്ട് സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം എഴുതിയ വാക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

എന്താണോ ഡോ.മാര്‍ട്ടിന്‍ ലൂഥര്‍ കിങ് ജൂനിയര്‍ അന്ന് പറഞ്ഞത്, അതിന്നും സത്യമായി തുടരുന്നു. ഗാന്ധിയുടെ ചൈതന്യം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയില്‍ വളരെ സജീവമാണ്. ഇത് ലോകത്തിനുള്ള മഹത്തായ ഒരു സമ്മാനമായി തുടരും. ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ജനങ്ങളും സ്‌നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ആദര്‍ശത്തില്‍ ജീവിക്കട്ടെ- എന്നായിരുന്നു ഒബാമയുടെ വാക്കുകള്‍.

രാജ്ഘട്ടിലെ സന്ദര്‍ശകപുസ്തകത്തില്‍ ബരാക്ക് ഒബാമ എഴുതിയത്.

​Photo Courtesy: Facebook/ Balagopal. B. Nair



