ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യമെങ്ങും പ്രതിഷേധം കത്തിപ്പടരുന്നതിനിടെ വിഷയത്തില്‍ ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സമാധാനവും ഐക്യവും സാഹോദര്യവും നിലനിര്‍ത്തേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിക്ഷിപ്ത താല്‍പര്യക്കാര്‍ നമുക്കിടയില്‍ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനും അസ്വസ്ഥതകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ അനുവദിച്ചുകൊടുക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നിര്‍ഭാഗ്യകരവും വളരെയേറെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. ചര്‍ച്ചകളും സംവാദങ്ങളും എതിര്‍പ്പുകളുമെല്ലാം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അനിവാര്യ ഘടകങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ പൊതുമുതലുകള്‍ നശിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല- മോദി ട്വിറ്ററില്‍ പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് വലിയ പിന്തുണയോടെയാണ്. സാഹോദര്യം, സഹവര്‍ത്തിത്വം, സഹാനുഭൂതി തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള സംസ്‌കാരത്തെയാണ് ഇത്തരമൊരു നിയമം വരച്ചുകാട്ടുന്നത്. ഒരു മതത്തിലും പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരായ ഒരാളെയും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയം ബാധിക്കില്ലെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി ഉറപ്പുനല്‍കുന്നെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ വികസനവും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരുടെയും താഴേക്കിടയിലുള്ളവരുടെയും പാര്‍ശ്വവല്‍കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ശാക്തീകരണവുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യം. നിക്ഷിപ്ത താല്‍പര്യക്കാര്‍ നമുക്കിടയില്‍ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനും അസ്വസ്ഥതകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ അനുവദിച്ചുകൊടുക്കരുത്. സമാധാനവും ഐക്യവും സാഹോദര്യവും നിലനിര്‍ത്തേണ്ട സമയമാണിത്. ഊഹാപോഹങ്ങളും വ്യാജ വാര്‍ത്തകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് എല്ലാവരും വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: This is the time to maintain peace, cannot allow vested interest groups to divide us- Modi, citizenship amendment act