ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ എത്തിയ അതിഥികള്‍ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അതൃപ്തി സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. എത്തിയ അതിഥി ദിവസങ്ങളോളം ആഴ്ചകളോളം സ്ഥിരതാമസമാക്കിയാലോ?! അത്തരമൊരു കഥയുണ്ട് നാഗ്പുര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ 24 വര്‍ഷം നിര്‍ത്തിയിട്ട ബോയിങ് 720 വിമാനത്തിന്. കാരണം 1991ല്‍ നാഗ്പുര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട ആ വിമാനം അടുത്ത 24 വര്‍ഷം മറ്റൊരിടത്തേക്കും തിരിച്ചുപറന്നിട്ടേ ഇല്ല.. ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ എത്തി ബാധ്യതയായി തീര്‍ന്ന ആ അതിഥി വിമാനത്തിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ..

1991 ജൂലൈ 21നാണ് ബോയിങ് 720 വിമാനം നാഗ്പുര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ലാന്‍ഡിങ് നടത്തിയത്. എഞ്ചിന്‍ തകരാര്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങിന് അനുമതി തേടുകയായിരുന്നു. അന്ന് കോണ്ടിനെന്റല്‍ ഏവിയേഷന്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിമാനം സ്വകാര്യ യാത്രയ്ക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്‌. സാധാരണയായി സാങ്കേതിക തകരാറുകളെ തുടര്‍ന്ന് വിമാനങ്ങള്‍ ലാന്‍ഡ് ചെയ്താല്‍ തൊട്ടുപിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാല്‍ നാഗ്പുരില്‍ ലാന്‍ഡ് ചെയ്ത വിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ ആരും എത്തിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ബോയിങ് 720 വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റണ്‍വേയ്ക്ക് സമീപം ഒറ്റപ്പെട്ടുകിടന്നു. അത് ദിവസങ്ങളോളം, മാസങ്ങളോളം, വര്‍ഷങ്ങളോളം നീണ്ടു. 2015 വരെ വിമാനം ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അനങ്ങിയില്ല. വിമാനത്തെ തേടി ആരും എത്തിയുമില്ല.

പഴഞ്ചന്‍ വിമാനം തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്നാണ് വിമാനകമ്പനി അറിയിച്ചത്. റണ്‍വേയില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തതില്‍ വിമാനത്തിനുള്ള പാര്‍ക്കിങ് ഫീസ് ലക്ഷങ്ങളോളം ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും തുക അടയ്ക്കാനും സി.എ.പി.എല്‍ തയ്യാറായില്ല. ഒടുവില്‍ കേസ് മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി.

