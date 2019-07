തെലങ്കാന: വനവത്കരണത്തിനായി എത്തിയ തങ്ങളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതികള്‍ക്കെതിരേ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അക്രമത്തിനിരയായ വനിതാ ഓഫീസർ സി.അനിത. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജില്ലാ പരിഷത്ത് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ കെ കൃഷ്ണ റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തടയുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥയെ അക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസിഫാബാദ് ജില്ലയിലെ സര്‍സാല ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. ഭരണകക്ഷിയായ തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതി നേതാവും അനുയായികളും കര്‍ഷകരും ചേര്‍ന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ മര്‍ദ്ദിച്ചത്.

"ഞങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്തവ്യം ചെയ്യാനാണ് അവിടേക്ക് എത്തിയത്. ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചവര്‍ക്കെതിരേ പ്രതികരിച്ചാല്‍ പ്രതികരിക്കുന്നവരെ സ്ഥലംമാറ്റുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കുന്ന എം.എല്‍.എയെയും അക്രമികളേയും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കണം. ഇത് എനിക്കെതിരേ ഉണ്ടായ ആക്രമണമായല്ല കാണുന്നത്, പകരം ഈ യൂണിഫോമിനോട് കാണിച്ച അനാദരവായാണ്. അക്രമികള്‍ക്കെതിരേ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്."- അവര്‍ പറഞ്ഞു.

