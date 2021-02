ന്യൂഡല്‍ഹി : തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് പുതിയ കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കാന്‍ അനുമതി തേടി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍. നിലവിലെ കമ്മീഷണര്‍ ബി. എസ് തിരുമേനി സ്ഥാനം ഒഴിയാന്‍ താത്പര്യം അറിയിച്ച് കത്ത് നല്‍കിയതായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ അപേക്ഷയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ കമ്മീഷണര്‍, ശബരിമല മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ ഉന്നതാധികാര സമിതി മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി എന്നീ പദവികളിലേക്ക് നിയമിക്കാന്‍ പരിഗണിക്കേണ്ട രണ്ട് പേരുകളും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൈമാറി.

2019 ഡിസംബറിലാണ് ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബി. എസ് തിരുമേനിയെ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. അക്കാലത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറായിരുന്നു ബി. എസ് തിരുമേനി. 2021 മെയ് 31 ന് സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തനിക്ക് മാതൃ വകുപ്പിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിരുമേനി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് കത്ത് നല്‍കി.

പെന്‍ഷന്‍ കടലാസുകളുള്‍പ്പെടെയുള്ളവ ശരിയാക്കുന്നതിനാണ് മാതൃവകുപ്പിലേക്ക് പോകാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുമേനി നല്‍കിയ കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിമാരായ ബി. എസ് പ്രകാശ്, ടി ആര്‍ ജയ്പാല്‍ എന്നിവരില്‍ ഒരാളെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ കമ്മീഷണര്‍, ശബരിമല മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ ഉന്നത അധികാര സമിതി മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി എന്നീ പദവികളിലേക്ക് നിയമിക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി സ്റ്റാന്റിംഗ് കോണ്‍സല്‍ ജി പ്രകാശ് ആണ് കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജസ്റ്റിസ്മാരായ ആര്‍ ഭാനുമതി, എ എസ് ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ബി. എസ് തിരുമേനിയെ 2019 ല്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇതില്‍ ജസ്റ്റിസ് ആര്‍ ഭാനുമതി വിരമിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് എ എസ് ബൊപ്പണ്ണ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ ഇനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിലവില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാണ് ജസ്റ്റിസ് എ എസ് ബൊപ്പണ്ണ.

തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രാര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചാല്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിനു മുമ്പാകെ അടുത്തയാഴ്ച സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും. ശബരിമല വിഷയം പരിഗണിക്കുന്ന വിശാല ബെഞ്ചിനും നേതൃത്വം നല്‍കുന്നതും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയാണ്.

