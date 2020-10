ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ഏകദിന കോവിഡ് കേസുകൾ അയ്യായിരം കടന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തലസ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം ഘട്ട കോവിഡ് 19 വ്യാപനം ആരംഭിച്ചതായി പറയാനാകില്ലെന്ന് ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 5673 കേസുകളാണ് ഡൽഹിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ഒരാഴ്ചയോളം കാത്തിരുന്ന് രോഗ വ്യാപനത്തോത് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമേ മൂന്നാം ഘട്ട വ്യാപനം ആരംഭിച്ചതായി ഉറപ്പു പറയാൻ സാധിക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിലെ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോവിഡ് 19 മൂന്നാം ഘട്ട വ്യാപനം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നേരത്തെയാകും.പക്ഷേ അതൊരു സാധ്യത ആയിരിക്കാമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ തലസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 3.7 ലക്ഷം പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 6,396 പേരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത്.

തലസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

