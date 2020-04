മുംബൈ: ധാരാവിയില്‍ ഡോക്ടര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ധാരാവിയില്‍ കോവിഡ്-19 രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി.

ബ്രിഹാന്‍ മുംബൈ മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനാണ് മുപ്പത്തഞ്ചുകാരനായ ഡോക്ടര്‍ക്ക് രോബാധയെന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഡോക്ടറുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവരുടെ വിവരം തയ്യാറാക്കി വരുന്നതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ധാരാവിയില്‍ നേരത്തെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച 56 കാരന്‍ സിയോണ്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 423 പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതില്‍ 235 പേര്‍ മുംബൈയില്‍ നിന്നാണ്.

Content Highlights: Third COVID-19 case in Dharavi after doctor tests positive