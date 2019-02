ലക്‌നൗ: കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ പ്രിയങ്കാഗാന്ധി ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ റാലിക്ക് പിന്നാലെ പങ്കെടുത്ത അമ്പതോളം പേര്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ മോഷണം പോയതായി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയുടേയും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടേയും നേതൃത്വത്തില്‍ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ലഖ്‌നൗ വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സംസ്ഥാന പാർട്ടി ആസ്ഥാനം വരെയായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ റാലി. റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത അമ്പതോളം പേരുടെ പഴ്സുകളുമടക്കമാണ് മോഷണം പോയത്.

മുതിർന്ന നേതാക്കള്‍, അസിസ്റ്റന്റ് സിറ്റി മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് തുടങ്ങി അമ്പതോളം പേരാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

റാലിക്കിടെ ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്റെ മൊബൈല്‍ മോഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരാളെ പിടികൂടുകയും പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് തങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണും പഴ്‌സും മോഷണം പോയതായി ആരോപിച്ച് റാലിയില്‍ പങ്കെടുത്ത അമ്പതോളം പേര്‍ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Thieves have a field day at Priyanka Gandhi's Lucknow roadshow over 50 mobiles stolen