ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ആലിപ്പഴ വര്‍ഷം ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവിസ്മരണീയ അനുഭവമായി. ബുധനാഴ്ച അര്‍ധരാത്രിയോടെയാണ് കാലാവസ്ഥ പൊടുന്നനെ മാറിയത്. രാത്രി തുടങ്ങിയ മഴ വ്യാഴാഴ്ച മുഴുവന്‍ നീണ്ടു. ഉച്ചയോടെയാണ് നോയ്ഡയിലും ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിലും കനത്ത ആലിപ്പഴ വീഴ്ചയുണ്ടായത്. ശക്തമായ തണുത്ത കാറ്റും വീശിയടിച്ചു.

വൈകിട്ടുള്ള 38 വിമാനങ്ങള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. നഗരത്തിലെ റോഡുകളില്‍ ആലിപ്പഴം വീണ് ഗതാഗതതടസ്സമുണ്ടായി. നോയിഡ, ഫരീദാബാദ്, ഗുരുഗ്രാം എന്നിവിടങ്ങളിലും അയല്‍പ്രദേശങ്ങളായ മുസഫര്‍നഗര്‍, സഹാറണ്‍പുര്‍, മീററ്റ്, മോദിനഗര്‍, ഷാംലി, ബല്ലഭ്ഗഢ്, ഗാസിയാബാദ്, അലിഗഢ്, മുറാദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ശക്തമായ ആലിപ്പഴം വീഴ്ചയുണ്ടായി.

So this is my society in NOIDA today afternoon. Bizarre and a little scary pic.twitter.com/tKfPkPdrtO — Padmaja joshi (@PadmajaJoshi) 7 February 2019

#Noida !!! View from top !! #HailStorm



(Recvd on WhatsApp, sent by someone from Noida) pic.twitter.com/8r07Z5kFwz — Nivedita Khandekar (@nivedita_Him) 7 February 2019

ഇടവഴികളിലും പാര്‍ക്കുകളിലും മൈതാനങ്ങളിലും ആലിപ്പഴം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പലരും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചു. ഡല്‍ഹിയിപ്പോള്‍ കണ്ടാല്‍ മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്ന ഏതോ വിദേശരാജ്യമാണെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ എന്നാണ് മിക്കവരുടെയും കമന്റ്. സുഖവാസത്തിന് ഇനി മറ്റെങ്ങും പോകേണ്ടെന്നും ഡല്‍ഹി ഹില്‍സ്റ്റേഷനായി മാറിയെന്നും കമന്റുകള്‍ നീണ്ടു.

Guess where? This is Noida during a heavy hailstorm this evening. (Pictures and video by our reader Nadir Rahman) pic.twitter.com/Lj7vKPllmj — TOI Noida (@TOINoida) 7 February 2019

അടുത്ത രണ്ടുദിവസങ്ങളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. കുറഞ്ഞ താപനില 15 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസും കൂടിയ താപനില 25 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി. മിക്കയിടത്തും 0.1 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴ ലഭിച്ചു. ഡല്‍ഹിയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലയിലുണ്ടായ മര്‍ദമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള മഴയ്ക്കു കാരണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇത് പടിഞ്ഞാറാന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലേക്ക് നീളുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

Its from noida not any hill station #Hailstorm but for some people Global warming is a myth pic.twitter.com/svtZmITrzo — #FAN 🐐 (@NextToSRK) 7 February 2019

മഴപെയ്തതോടെ വായു മലിനീകരണത്തില്‍ നേരിയ കുറവനുഭവപ്പെട്ടു. ഇതുവരെ വളരെ മോശം നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന വായു നിലവാര സൂചിക (എ.ക്യു.ഐ.) ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലെത്തി. വ്യാഴാഴ്ച എ.ക്യു.ഐ. 171-ലേക്ക് താഴ്ന്നു. നഗരത്തിലെ 31 പ്രദേശങ്ങളില്‍ സൂചിക ഭേദപ്പെട്ടനിലയും നാലു പ്രദേശങ്ങളില്‍ മോശം നിലയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വായുവിലെ മലിനകണങ്ങളായ പി.എം. 2, 5, പി.എം. 10 എന്നിവയുടെ തോതും കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസമായി തണുപ്പിന് നേരിയ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച തെളിഞ്ഞ ആകാശമാണ് കണ്ടത്.

Rain, hailstorm hit Delhi-NCR, video from Noida. Watch#DelhiRains pic.twitter.com/R98Df5rAqv — Hindustan Times (@htTweets) 7 February 2019

