ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ പരോക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. രാജ്യത്ത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്നും ജനാധിപത്യം തകര്‍ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സോണിയ പറഞ്ഞു. ഛത്തീസ്ഗഢ് നിയമസഭാ മന്ദിരം ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സോണിയയുടെ വിമര്‍ശനം.

ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികള്‍, വെറുപ്പിന്റെ വിഷം രാജ്യത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. ജനാധിപത്യം തകര്‍ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍, നമ്മുടെ ഗോത്രവര്‍ഗക്കാര്‍, സ്ത്രീകള്‍, യുവാക്കള്‍ എല്ലാവരും വായടയ്ക്കണമെന്നാണ്. അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ നിശ്ശബ്ദരാക്കാനാണ്, സോണിയ പറഞ്ഞു.

സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി 75 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും ഭീഷണി നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ദുഷ്‌കരമായ സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയും ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവും ബി.ആര്‍. അംബേദ്കറും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പൂര്‍വികര്‍ ആരും സങ്കല്‍പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നും സോണിയ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Powers that want people to fight are spreading poison of hate in the country. Freedom of expression is under threat, democracy is being destroyed.They want India's people, our tribals, women, youth to keep their mouths shut. 'Vo desh ka muh bandh rakhna chahte hain': Sonia Gandhi