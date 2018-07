ഡെറാഡൂണ്‍: പ്രളയത്തിലകപ്പെട്ട കാറില്‍ നിന്ന് യാത്രക്കാര്‍ തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് സെക്കന്റുകള്‍ക്കകം കാര്‍ ഒലിച്ചുപോയി. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹല്‍ദ്വാനി നഗരത്തിലാണ് സംഭവം. കനത്ത മഴയില്‍ പുഴകള്‍ കരകവിഞ്ഞ് റോഡില്‍ കുത്തിയൊഴുകിയതോടെ വാഹനങ്ങളും ഒലിച്ചുപോകുകയായിരുന്നു.

ഇതിനിടെ വെള്ളത്തിലകപ്പെട്ട കാറില്‍ നിന്ന് യുവാക്കള്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ വീഡിയോ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ഇവര്‍ രക്ഷപ്പെട്ട് സെക്കന്റുകള്‍ക്കകം കാര്‍ വെള്ളത്തിനൊപ്പം ഒലിച്ച് പോകുകകയും ചെയ്തു. നാല് പേര്‍ രക്ഷപെടുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

രണ്ടു കാറുകളും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയുമാണ് റോഡിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവ ഒലിച്ച് പോകുന്നത് തടയുന്നതിനായി മുന്നിലുള്ള കാറില്‍ കയറിയിരുന്നു നാല് പേരും. എന്നാല്‍ ശക്തമായ വെള്ളപാച്ചിലില്‍ അവരുടെ ശ്രമംഫലം കണ്ടില്ല. തങ്ങളേയും കൊണ്ട് കാര്‍ ഒലിച്ച് പോകും എന്ന സ്ഥിതി വന്നതോടെ മുന്‍ഭാഗത്തേയും പിന്‍ഭാഗത്തേയും ഡോറിനിടയിലൂടെ ഇവര്‍ അടുത്തുള്ള കാറിലേക്ക് ചാടി കയറി.

നിമിഷങ്ങള്‍ക്കം തന്നെ ആദ്യമിരുന്ന കാര്‍ ഒലിച്ച് പോകുകകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കനത്ത മഴയാണ്‌.

#WATCH: Passengers in 2 cars & auto rickshaw escape just before 1 of the cars on flooded street gets washed away in water in Haldwani. The second car was also washed away after some time. #Uttarakhand pic.twitter.com/9C9J7nZadH