ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് പോലീസ് തന്നെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തുവെന്നും വീട്ടുതടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഭീം ആര്‍മി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദ്. ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി മരിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ഹത്രാസിലേക്ക് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദ് അനുഗമിച്ചിരുന്നു. വഴിമധ്യേ തന്നെ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തുവെന്നും സഹരാന്‍പുറില്‍ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ആസാദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

നമ്മുടെ സഹോദരിയെ എങ്ങിനെയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമോ അവരുടെ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ, പോലീസിന്റെയും സര്‍ക്കാരിന്റെയും മൗനാനുവാദത്തോടെ രാത്രിയില്‍ സംസ്‌കരിച്ചതെന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവന്‍ കണ്ടതാണ്. ഇവരിലെ ധാര്‍മികത മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില്‍ അവരുടെ പോലീസ് എന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇപ്പോള്‍ എന്നെ സഹരാന്‍പുറില്‍ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും നമ്മള്‍ പോരാടും- ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സഹരാന്‍പുര്‍ പോലീസ് നല്‍കിയ നോട്ടീസിന്റെ ചിത്രവും ആസാദ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫത്തേപുര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മനോജ് ചൗധരിയാണ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം വീട്ടുതടങ്കല്‍ അല്ലെന്നും ക്രമസമാധാന സാഹചര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി ആസാദിനോട് വീട്ടില്‍ തുടരാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും മനോജ് ചൗധരി പ്രതികരിച്ചതായി എന്‍.ഡി.ടി.വി. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അതേസമയം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മുതല്‍ ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദിനെയും ആസാദ് സമാജ് പാര്‍ട്ടി(മാര്‍ച്ചില്‍ ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദ് പ്രഖ്യാപിച്ച പാര്‍ട്ടി)യുടെ ഡല്‍ഹി യൂണിറ്റ് അധ്യക്ഷന്‍ ഹിമാന്‍ഷു വാല്‍മികിയെയും കാണാനില്ലെന്ന് പാര്‍ട്ടിവൃത്തങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

സഫ്ദര്‍ജങ് ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ഹത്രസിലേക്ക് അനുഗമിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരുമെന്നും ആസാദ് സമാജ് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട സഫ്ദര്‍ജങ് ആശുപത്രിക്കു മുന്നില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തില്‍ ആസാദ് സമാജ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും പങ്കു ചേര്‍ന്നിരുന്നു.

ജേവാര്‍ ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍ എത്തിയതിനു ശേഷം ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദിനെയും ഹിമാന്‍ഷുവിനെയും കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്നും ഇവര്‍ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും ഇല്ലെന്നും ആസാദ് സമാജ് പാര്‍ട്ടി കോര്‍ കമ്മറ്റി മെമ്പര്‍ രവീന്ദ്ര ഭട്ടി ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ഓടെ ആസാദ് സമാജ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും ഭീം ആര്‍മി പ്രവര്‍ത്തകരും അലിഗഢിലെ ടപ്പല്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

