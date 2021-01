ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷക സംഘടനാ നേതാവ് ബല്‍ദേവ് സിങ് സിര്‍സ ഉള്‍പ്പെടെ നാല്‍പ്പതു പേരെ എന്‍.ഐ.എ. ചോദ്യംചെയ്യാന്‍ വിളിപ്പിച്ച നടപടിയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ ശിരോമണി അകാലിദള്‍. കര്‍ഷക നേതാക്കളെയും കര്‍ഷകസമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെയും ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നെന്ന് ശിരോമണി അകാലി ദള്‍ നേതാവും എം.പിയുമായ സുഖ്ബിര്‍ സിങ് ബാദല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എന്‍.ഐ.എയുടെയും ഇ.ഡിയുടെയും ചോദ്യംചെയ്യലിന് വിളിപ്പിച്ച് കര്‍ഷക നേതാക്കളെയും സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെയും ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. അവര്‍ രാജ്യവിരുദ്ധരല്ല. ഒമ്പതാംവട്ട ചര്‍ച്ചയും പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ കര്‍ഷകരെ മുഷിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രമുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രമമാണ് ഇതെന്ന് വ്യക്തമാണ്, സുഖ്ബിര്‍ സിങ് ബാദല്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

Strongly condemn Centre's attempts to intimidate farmer leaders & supporters of #KisanAndolan by calling them for questioning by #NIA & ED. They aren't anti-nationals. And after failure of talks for the 9th time, it's absolutely clear that GOI is only trying to tire out farmers. pic.twitter.com/3x5T8VNdph