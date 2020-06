ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയിലെ ഹംപിയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് അധികൃതര്‍. ഭൂചലന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ പിശകാണ് റിക്ടര്‍ സ്‌കെയില്‍ ഭൂചലനം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ കാരണമെന്ന് കര്‍ണാടക പ്രകൃതി ദുരന്ത അവലോകന കേന്ദ്രം (KSNDMC) അറിയിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 6.55-ന്‌ കര്‍ണാടകയിലെ ഹംപിയില്‍ റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 4.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടെന്നാണ് നേരത്തെ നാഷ്ണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സിസ്‌മോളജി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഭൂചലന സംഭവങ്ങള്‍ കര്‍ണാടക പ്രകൃതി ദുരന്ത അവലോകന സ്റ്റേഷനുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ബെംഗളൂരു കെഎസ്എന്‍ഡിഎംസി സയന്റിഫിക് ഓഫീസര്‍ ജഗദീഷ് വ്യക്തമാക്കി. ചില സമയങ്ങളില്‍ ഭൂചലനം അളക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്ത് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാറുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ഇന്ന് പുറത്തുവന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

