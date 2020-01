മുംബൈ: ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദ്ദീന്‍ തീവ്രവാദികള്‍ക്കൊപ്പം ഡെപ്യൂട്ടി എസ്പി ദേവീന്ദര്‍ സിങ്ങ് അറസറ്റിലായ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയിലെ പോലീസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വിമര്‍ശിച്ച് ശിവസേന.

'കശ്മീരില്‍ അതിര്‍ത്തികടന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷിതമായി തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് അതിര്‍ത്തി കടക്കാനുള്ള സഹായം നല്‍കുകയാണ് പോലീസ്. പോലീസ് മെഡല്‍ നേടിയ മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തന്നെ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു. കശ്മീരില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മറ്റുചില സേവനങ്ങള്‍ക്കായി പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പുല്‍വാമ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചാല്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം എന്തുമറുപടിയാണ് നല്‍കുക', ശിവസേനയുടെ മുഖപത്രമായ സാമ്‌ന ചോദിക്കുന്നു.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയ നടപടിയുടെ പ്രഭാവവും സ്വീകാര്യതയും വരുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷത്തില്‍ ജനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നും സാമ്‌ന പറയുന്നു. 'ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളാണ്. രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കുക എന്ന ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങള്‍ക്കുളള സന്തോഷവും ആശ്ചര്യവും റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷത്തില്‍ വ്യക്തമാകും. ജമ്മു കശ്മീരിലെ എല്ലാ വീടുകള്‍ക്കും മുകളിലുമായി ത്രിവര്‍ണപതാക പാറുന്നത് കാണണം. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം അതാണ്.' - സാമ്‌നയില്‍ പറയുന്നു.

സമീപകാലത്തായി തീവ്രവാദികള്‍ അറസ്റ്റിലായതിനാല്‍ ഡല്‍ഹി, ജമ്മു കശ്മീര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സമാധാനപരമായി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം നടക്കുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ലേഖനം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

