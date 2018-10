ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയും മുന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനുമായ എം.ജെ അക്ബറിനെതിരായ മീറ്റു വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി മനേകാ ഗാന്ധി. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് മനേക ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെളിപ്പെടുത്തല്‍ വന്ന ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു ബി.ജെ.പി നേതാവ് വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുന്നത്.

അന്വേഷണം തീര്‍ച്ചയായും ഉണ്ടാവണം. അധികാരത്തില്‍ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്‍മാര്‍ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണിത്. മാധ്യമ രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലും കമ്പനികളിലും ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ സ്ത്രീകള്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്. നാമത് ഗൗരവത്തില്‍ തന്നെ എടുക്കണം.

മറ്റുള്ളവര്‍ എന്ത് കരുതും, സ്വഭാവശുദ്ധിയെ സംശയിക്കുമോ എന്നെല്ലാമുള്ള ഭയം കാരണമാണ് സ്ത്രീകള്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തു പറയാന്‍ മടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്ന ഓരോ ആരോപണങ്ങളിലും നടപടി എടുക്കാന്‍ നാം തയ്യാറാവണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാല്‍ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. വകുപ്പ് ചുമതലയുള്ള വനിതാ മന്ത്രിയാണ് താങ്കളെന്നും ഗൗരവകരമായ ആരോപണമാണ് പുറത്തുവരുന്നതെന്നും അന്വേഷണം ഉണ്ടോവുമോ എന്നുള്ള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ അവഗണിക്കുകയാണ് മന്ത്രി ചെയ്തത്.

പാര്‍ട്ടി പരിപാടികളെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനായി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച ബി.ജെ.പി വക്താവ് സാംബിത് പാത്ര എം.ജെ അക്ബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് മറ്റ് വിഷയങ്ങള്‍ സംസാരിക്കാനാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

എന്നാല്‍ വിഷയത്തില്‍ കടുത്ത പ്രതികരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. വളരെ ഗൗരവകരമായ വിഷയമാണിതെന്നും മന്ത്രി മൗനം വെടിയണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തീവാരി പ്രതികരിച്ചു. അന്വേഷണം തീര്‍ച്ചയായും ഉണ്ടാവണം. പ്രധാനമന്ത്രിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും തിവാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രിയ രമണി എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയാണ് ദി ടെലഗ്രാഫിന്റെ സ്ഥാപക എഡിറ്റര്‍ കൂടിയായ എം.ജെ അക്ബറിനെതിരെ ട്വിറ്ററിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍ വിദേശത്തുള്ള എം.ജെ അക്ബര്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

