ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവില്‍ നാളെ (ജൂലായ് 22 ബുധനാഴ്ച) മുതല്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍. കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ മാത്രമാവും നിയന്ത്രണങ്ങളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബിഎസ് യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശക്തമായി നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ കോവിഡ് 19നെതിരായ പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ലോക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് സാധ്യമാകില്ല.

ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നും തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്നും എത്തിയവരാണ് കര്‍ണാടകയില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കാന്‍ ഇടയാക്കിയതെന്നും യെദ്യൂരപ്പ ആരോപിച്ചു.