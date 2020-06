ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ പകുതി കോവിഡ് കേസുകളുടെയും ഉറവിടം അറിയില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി. എന്നാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ സമൂഹവ്യാപനം നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ അവകാശപ്പെട്ടു.

'ഇതുവരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നത്.' ഡല്‍ഹി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായുള്ള യോഗത്തിനു ശേഷം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തരെ കണ്ട മനീഷ് സിസോദിയ അറിയിച്ചു.

നിലവില്‍ വൈറസ് ബാധ ഇരട്ടിക്കുന്ന തോതിന്റെറ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ ജൂലൈ 31 ആകുമ്പോഴേക്കും ഡല്‍ഹിയിലെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 5.5 ലക്ഷമായി ഉയരുമെന്നും മനീഷ് സിസോദിയ പറഞ്ഞു. എല്ലാ 12-13 ദിവസത്തിലും ഡല്‍ഹിയില്‍ കേസുകള്‍ ഇരട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ആസ്പത്രികളില്‍ 80,000 കിടക്കകള്‍ വേണം.

എന്നാല്‍, ഡല്‍ഹിയിലെ പകുതിയോളം കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെയും ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നാണ് സത്യേന്ദ്ര ജെയിന്‍ പറയുന്നത്. 'അണുബാധ ഉണ്ടായതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് സാമൂഹിക വ്യാപനം ഉണ്ടായതായി നാം പറയുന്നത്. ഇവിടെ ധാരാളം കേസുകളുണ്ട്. ഡല്‍ഹിയിലെ 50% കേസുകളുടെയും ഉറവിടം അറിയില്ല.' ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുന്നു.

മഹാമാരിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടമായാണ് സമൂഹവ്യാപനത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരാള്‍ക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായത് കണ്ടെത്താനാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായതായി കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അക്കാര്യം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ സാധിക്കൂവെന്ന് സത്യേന്ദ്ര ജെയിന്‍ അറിയിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ 30,000-നടുത്ത് കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ 50,000 എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

