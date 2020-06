ന്യൂഡല്‍ഹി: കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കില്‍ നടന്ന ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരെയൊന്നും കാണാതായിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. സൈനിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സി എ.എന്‍.ഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു കേണല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. നാലു സൈനികര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായും സൂചനയുണ്ട്. അതേസമയം, മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ചൈനയുടെ 45 സൈനികര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

It is clarified that there are no Indian troops missing in action: Indian Army Sources pic.twitter.com/evYNYXOJMt — ANI (@ANI) June 18, 2020

ഒരു കേണല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ആദ്യം സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായത്. പിന്നീടാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പതിനേഴ് സൈനികര്‍ കൂടി വീരമൃത്യു വരിച്ചെന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം പുറത്തെത്തിയത്. സമുദ്രനിരപ്പില്‍നിന്ന് 15,000 അടി ഉയരത്തില്‍ ഗല്‍വാന്‍ നദിയുടെ താഴ്‌വരയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നത്.

content highlights: there are no Indian troops missing in action: Indian Army Sources