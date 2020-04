മുംബൈ: മുംബൈയില്‍ ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 79 പുതിയ കേസുകള്‍. ഇതോടെ മുംബൈയില്‍ കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 775 ആയി ഉയര്‍ന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആകെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1346 കേസുകളാണ്.

101 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉള്‍പ്പടെ ഒമ്പതുപേരാണ് ഇന്ന് മുംബൈയില്‍ മരിച്ചത്. ഇതോടെ മുംബൈയിലെ മരണസംഖ്യ 65 ആയി.

മുംബൈയില്‍ മരിച്ച ഒരു രോഗിയുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന നാലുപേര്‍ നിരീക്ഷണം ലംഘിച്ച് മുംബൈയില്‍ നിന്ന് പലായനത്തിന് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ടോക്കവാഡെയില്‍ വെച്ച് പോലീസ് ഇവരെ തടഞ്ഞു. നാലുപേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതായി മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് അറിയിച്ചു.

79 more #COVID19 positive cases reported in Mumbai today, taking the total number of positive coronavirus cases in the city to 775: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) #Maharashtra https://t.co/IDTuf0vYFg — ANI (@ANI) April 9, 2020

പൂണെയില്‍ രോഗബാധിതരായ മൂന്നുപേരാണ് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ജില്ലയിലെ മരണസംഖ്യ 24 ആയി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ധാരാവിയില്‍ ഇന്നും മൂന്ന് പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 17 പേസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് നിലവില്‍ ധാരാവിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ധരാവിയില്‍ കെഇഎം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 70 വയസ്സുളള സ്ത്രീ ഇന്ന് മരിച്ചു. ഇവിടെ മരണസംഖ്യ മൂന്നാണ്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് സേനയെ തിരക്കേറിയ ഇടങ്ങളില്‍ വിന്യസിക്കാന്‍ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചതായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് ടോപെ അറിയിച്ചു

There are 1346 cases of #COVID19 in Maharashtra out of which 746 patients are in Mumbai. We are planning to deploy the State Reserve Police Force in congested areas for effective enforcement of #CoronavirusLockdown: State Health Minister Rajesh Tope pic.twitter.com/c0tr7lVUpW — ANI (@ANI) April 9, 2020

Content Highlights: There are 1346 cases of Covid 19 in Maharashtra out of which 746 patients are in Mumbai.