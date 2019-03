ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ പാക് അതിര്‍ത്തിയിലെ അടാരിയില്‍ പാകിസ്താന്‍ പിടിയിലായ ഇന്ത്യയുടെ വിരപുത്രന്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമന്‍ എത്തിയത് രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഉറ്റുനോക്കിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുവതി ആരാണെന്ന ചോദ്യവും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഭാര്യയോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞരോ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്.

പാകിസ്താന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിലെ ഇന്ത്യന്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കുന്ന ഡയറക്ടറും പാക് വിദേശകാര്യ സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ ഡോ. ഫരിഹ ബുഗ്തി ആണ് അഭിനന്ദന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീ. ഡോ. ഫരിഹ ബുഗ്തിയും ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയില്‍ മിലിറ്ററി അറ്റാഷെയായ മലയാളി ഗ്രൂപ്പ് കമാന്‍ഡര്‍ ജെ.ടി. കുര്യന്‍ എന്ന ജോയി തോമസ് കുര്യനുമായിരുന്നു അഭിനന്ദനെ അനുഗമിച്ചത്.

മിഗ് 21 വിമാനം തകര്‍ന്ന് പാകിസ്താന്‍ പിടിയിലായ വ്യോമസേനാ പൈലറ്റ് അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമന്‍ പാക് തടവില്‍ നിന്നു മോചിതനായി ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച സ്ത്രീയും പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആരെന്ന് ജനം ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചെങ്കിലും പലര്‍ക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരം ഇല്ലായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ഐ എഫ് എസ് പദവിക്ക് സമാനമായ പദവി വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഡോ. ബുഗ്തി.

കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവ് കേസിലും ഇന്ത്യയുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ ഒരാളാണ് ഡോ. ബുഗ്തി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിന്റെ ഭാര്യക്കും മാതാവിനും ഇസ്ലാമാബാദില്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയൊരുക്കിയപ്പോഴും ഇവര്‍ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.

Content Highlights: the woman walking with IAF Pilot Abhinandan at Wagah border