ഏറെക്കാലമായി പഞ്ചാബിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് പാർട്ടിയില്‍ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. 2017-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്ന് ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ആരംഭിച്ചതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങും നവ്‌ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍. പിന്നീട് പഞ്ചാബ് രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുംവിധത്തിലേക്ക് ഈ ഭിന്നത വളരുകയായിരുന്നു. അതാണിപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ കാലംതികയ്ക്കാതെയുള്ള രാജിയിലേക്ക് അമരീന്ദറിനെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2017-ലെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബിജെപിയില്‍ നിന്നുവന്ന നവ്‌ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങിന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. മുതിര്‍ന്ന പഞ്ചാബ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കടുത്ത എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതവഗണിച്ച്, കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന് ക്യാബിനറ്റ് പദവി നല്‍കേണ്ടി വന്നതും അമരീന്ദറിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിക്കാന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരിലൂടെ അമരീന്ദറിനു മേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്താന്‍ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു ശ്രമിച്ചതോടെ ഇവര്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളായി. അതോടെ പഞ്ചാബ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പ്രത്യക്ഷ കലാപത്തിന്റെ നാളുകള്‍ ആരംഭിച്ചു. നവ്ജ്യോത് സിങ്ങിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളില്‍ ചിലര്‍ പാക്കിസ്താന്റെയും കാശ്മീരിന്റെയും വിഷയത്തില്‍ പരാമര്‍ശം നടത്തിയതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് അമരീന്ദര്‍ സിങ് രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും സിദ്ദു പക്ഷത്തുനിന്ന് ഉയര്‍ന്നത്.

പഞ്ചാബ് പി.സി.സി. അധ്യക്ഷനായി നവ്‌ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു വന്നതോടെയാണ് അമരീന്ദറിനെതിരേയുള്ള നീക്കം ശക്തിപ്പെട്ടത്. 117 അംഗ പഞ്ചാബ് നിയമസഭയില്‍ 80 അംഗങ്ങളാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളത്. ഇതില്‍ 78 പേരുടെ പിന്തുണ സിദ്ദുവിനുണ്ടെന്ന് നേരത്തെതന്നെ സിദ്ദു അനുകൂലികള്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അമരീന്ദറിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 40 എം.എല്‍.എമാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ നാല് മന്ത്രിമാരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഈ മാസം മൂന്ന് തവണയാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് എം.എല്‍.എമാര്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ കാണുന്നത്.

പാര്‍ട്ടിയില്‍ താന്‍ പലതവണ അപമാനിക്കപ്പെട്ടെന്നും അപമാനിതനായി ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാനാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു സ്ഥാനം രാജിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അമരീന്ദറിന്‍റെ പ്രതികരണം. ഏതെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായ മറുപടി നല്‍കിയില്ലെങ്കിലും ബിജെപിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. കൂടെയുള്ളവരുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയതിനു ശേഷം ഇതുസംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം.

വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പുള്ള ഈ രാജി പഞ്ചാബ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

